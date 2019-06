Pubertät mit roten Wangen sind auch in Japan beliebt

© Shofar Music

Die koreanische Indieband Pubertät mit roten Wangen hat nun offiziell im Nachbarland Japan debütiert. Gleich mit dem Debütalbum kamen die beiden Damen auf Platz eins der iTunes Album Download K-Pop Charts von Japan. Das Album kam also am 5. Juni auf den Markt und war wie gesagt sehr beliebt. Am darauf folgenden Tag standen die beiden Mitglieder dann auch auf einer Bühne in Osaka und hatten ihre neuen Lieder vorgestellt. Die Fans waren gleich alle sehr begeistert.

Das Album für Japan enthält insgesamt sechs Lieder, die für japanische Fans neu arrangiert und auch in japanischer Sprache gesungen wurden. Es sind Lieder wie „Ich gebe dir das All“, „Sag, dass du mich magst“ und weitere, die auch in Korea zu Hits wurden.

Pubertät mit roten Wangen wollen eine Asientournee veranstalten, es soll Auftritte in Hongkong, Thailand und Taiwan geben.