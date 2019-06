Bursters kommen auf die Playliste von Kerrang!

© Evermore Music

Die koreanische Rockband, die aus fünf Mitgliedern besteht, ist besonders in England beliebt. Es stellte sich heraus, dass das neue Lied „Barriers“ der Gruppe auf die Playliste des britischen Radios „Kerrang!“ gekommen ist. Kerrang gilt auch als eins der renommiertesten Rockmusikmagazine in England. Das britische Rockmagazin stellt neue Rockmusik vor und wählt immer schöne Lieder aus, die auch bei der Allgemeinheit gut ankommen. Die Interpreten, die von Kerrang ausgewählt und vorgestellt werden, gelten stets als Musiker, die Qualität abliefern.

Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass die koreanische Band Bursters gute musikalische Kompetenzen besitzt.

Bursters haben vor, Mitte Juli in England ein Konzert zu veranstalten. Davor gibt es aber noch am 11. Juli einen Auftritt in Seoul.