U-20-Fußballer in Südkorea begeistert empfangen

Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass die U-20-Fußballnationalmannschaft ein neues Kapitel in der südkoreanischen Fußballgeschichte eröffnet hat. Erstmals erreichte eine südkoreanische Herrenmannschaft bei einer FIFA-Endrunde das Finale. Der Erfolg wird als Sprungbrett gesehen, um das Niveau des südkoreanischen Fußballs auf ein höheres Niveau zu heben.





Als die südkoreanische Mannschaft in Polen, dem Gastgeberland der U-20-WM, eintraf, herrschten keine großen Erwartungen. Südkorea hatte zwar bei der U-19-Asienmeisterschaft im vergangenen Jahr den zweiten Platz belegt. Die damalige Leistung war jedoch eher enttäuschend gewesen. Zudem war Südkorea einer sogenannten Todesgruppe zugelost worden. In Gruppe F spielten starke Mannschaften wie Argentinien, Gastgeber Polen sowie Südafrika. Südkorea verlor zum Auftakt gegen Portugal, setzte sich dann jedoch gegen Südafrika durch. Im letzten Gruppenspiel gegen Argentinien musste Südkorea unbedingt siegen, um noch ins Achtelfinale einziehen zu können. Das Spiel gewann Südkorea mit 2:1.





Im Achtelfinale besiegte Südkorea Japan mit 1:0. Im Viertelfinale konnte Südkorea im Elfmeterschießen über Senegal siegen. Damit gelang Südkorea erstmals seit der FIFA Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1983, der vorherigen Bezeichnung der FIFA-U-20-WM, wieder der Einzug ins Halbfinale. Allein das war bereits ein großer Erfolg. Die südkoreanische Mannschaft konnte anschließend auch im Halbfinale gegen Ecuador siegen, was die Fußballfans in Südkorea in Begeisterung versetzte.





Südkorea musste sich bei der FIFA-U-20-WM in vielen Fällen mit dem Einzug ins Achtelfinale zufriedengeben. Für die Endrunde 2001 in Argentinien hatte sich Südkorea nicht qualifizieren können. Beim darauf folgenden Turnier 2003 in den Vereinigten Arabischen Emiraten gelang dem Land der Einzug ins Achtelfinale. Bei beiden darauf folgenden Turnieren 2005 in den Niederlanden und 2007 in Kanada schied Südkorea in der Gruppenphase aus. Beim Turnier 2009 in Ägypten konnten Südkoreas U-20-Fußballer das Viertelfinale erreichen. Beim Turnier 2011 in Kolumbien zog Südkorea ins Achtelfinale ein, im Jahr 2013 in der Türkei ins Viertelfinale. Das Land konnte sich für die Endrunde 2015 in Neuseeland nicht qualifizieren. Bei der U-20-WM 2017 im eigenen Land kam das Aus im Achtelfinale. Das Ergebnis war eher enttäuschend. Platz zwei beim diesjährigen Turnier in Polen war für Südkorea das bisher beste Ergebnis.





Vor der Jahrtausendwende gelang Südkorea beim Turnier 1983 in Mexiko der Vorstoß ins Halbfinale. Gemessen am damaligen Niveau des südkoreanischen Fußballs kann dies als Fußballwunder betrachtet werden. Beim Turnier 1991 in Portugal startete ein gesamtkoreanisches Team und schaffte es ins Viertelfinale.





Bei dem Turnier in Polen zeigte der südkoreanische Fußball, dass er auf einer festen Grundlage steht und sich der Weltklasse annähert. Hervorstechend waren die Führungskraft von Trainer Chung Jung-yong und der Teamgeist der Athleten. Die Leistung von Lee Kang-in war ebenfalls beeindruckend . Lee wurde als erster südkoreanischer Athlet bei einem FIFA-Weltturnier mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet. Zudem wurde er der jüngste Sieger der Auszeichnung bei der U-20-WM seit Lionel Messi im Jahr 2005. Dies alles war dank des aktuell hohen Niveaus des südkoreanischen Fußballs möglich. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass die meisten Mitglieder der U-20-Nationalmannschaft in der südkoreanischen Fußballliga K League aktiv sind.





Es wird erwartet, dass sich die Leistung und das Selbstvertrauen des südkoreanischen Fußballs anlässlich des zweiten Platzes bei der U-20-WM um eine Stufe verbessern werden.