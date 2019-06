Südkorea beendet U-20-Fußball-WM als Zweite

© YONHAP News

Südkorea hat die U-20-Fußball-WM in Polen als Zweiter beendet. Die Mannschaft verlor am Samstag das Finale in Lodz mit 1:3 gegen die Ukraine.





Beide Überraschungsfinalisten lieferten sich eine spannende Partie. Südkorea ging per Elfmeter früh in Führung, Kim Se-yun wurde kurz nach dem Anpfiff beim Versuch in den Strafraum vorzudringen, von Danylo Beskorovainyi gegrätscht. Nach einer Videoanalyse wurde der südkoreanischen Mannschaft ein Elfmeter zugebilligt, den Lee Kang-in verwandelte. Erstmals in dem Turnier mussten die Ukrainer einen Rückstand verkraften.





Die Osteuropäer steckten aber nicht auf und sorgten vor allem durch Konter immer wieder für Gefahr im südkoreanischen Strafraum. In der 32. Minute trat Serhiy Buletsa einen Freistoß. Oh Se-hoon konnte zunächst per Kopf klären, der Ball wurde aber erneut vors Tor gebracht und Wladyslaw Suprijaga traf zum Ausgleich. Der Stürmer von Dynamo Kiew war in zweiten Halbzeit noch einmal erfolgreich und avancierte mit seinen zwei Toren zum Machtwinner. Vereinskollege Giorgi Zitajischwili traf in der 89. Minute zum Endstand.





Die Südkoreaner konnten in der zweiten Halbzeit gegen sicher stehende Abwehr der Ukrainer wenig ausrichten. Südkoreas Starspieler Lee Kang-in hatte seine Mitspieler ein ums andere gut in Szene gesetzt, diese konnten die Vorlagen aber nicht verwandeln.Die südkoreanischen Nachwuchsfußballer hatten aber nichts unversucht gelassen und bis zum Schluss gekämpft.





Südkorea stand erstmals im Finale der U-20-WM. Die Mannschaft hatte in der Gruppenphase gegen Favoriten wie Argentinien und Portugal gespielt und war nach Siegen gegen Japan, Senegal und Ecudaor in der K.o.-Runde ins Finale vorgezogen.