Fußballspieler Lee Kang-in erhält Goldenen Ball

© YONHAP News

Lee Kang-in, der jüngste Spieler im südkoreanischen Kader, beeindruckte bei der U-20-WM in Polen mit einer erstaunlichen Sicherheit am Ball und wurde dafür mit dem Goldenen Ball von Adidas geehrt, eine Auszeichnung, die an den besten Spieler eines FIFA-Turniers vergeben wird. Das Offensivtalent hatte maßgeblichen Anteil am Weiterkommen seiner Mannschaft.





Er agierte als Spielmacher, beeindruckte mit Kreativität und verstand es im richtigen Moment die Pässe in die Spitze zu spielen. In Polen glänzte er vor allem als Vorlagengeber. Insgesamt bereitete er vier Mal einen Treffer vor. Auch am ersten Tor gegen Argentinien durch Oh Se-hun hatte das Juwel mit seiner präzischen Flanke maßgeblichen Anteil. Im Viertelfinale gegen Senegal sowie im Endspiel konnte Lee selbst treffen.





Lee Kang-in ist der erste südkoreanische Fußballspieler und zweite Asiat nach Ismail Matar, der die wichtige Auszeichnung erhalten hat. Er steht damit in einer Reihe mit Fußballgrößen wie Lionel Messi und Sergio Arguero, die den Preis jeweils 2005 und 2007 erhielten.





Der Südkoreaner feierte im Januar dieses Jahres sein Debüt in Spaniens Primera Division für den FC Valencia. Sein Verein ist stolz auf seine Leistungen in Polen. Auf der Homepage des spanischen Vereins hieß es, der erst 18-Jährige habe bei der WM in Polen alle verzaubert. Südkorea sei Zweiter geworden, aber Lee Kang-in sei in die Riege der besten Spieler bei einem FIFA-Turnier aufgestiegen. Die italienische Sportzeitung „Tuttosport“ nominierte den Südkoreaner mit unter anderem Vinicius Jr. von Real Madrid und Chelseas Hudson Odoi als Kandidaten für den Golden Boy Award für 2019.