Zahlreiche Koreaner versammelten sich für U-20 WM-Finale zum Public Viewing

© YONHAP News

Die südkoreanischen Fußballfans waren angesichts des ersten U-20-WM-Finales Südkoreas in der Nacht zum Sonntag in euphorischer Stimmung. Zahlreiche Menschen hatten sich zum Public Viewing versammelt, um das Spiel zu verfolgen und die Mannschaft anzufeuern.





Im WM-Stadion Sangam in Seoul warteten die Zuschauer schon drei Stunden vor Beginn des Spiels, das zu koreanischer Zeit um 1 Uhr angepfiffen wurde, in roten T-Shirts vor dem Eingang in einer langen Warteschlage. Etwa die Hälfte der rund 66.000 Sitze in dem Stadion waren besetzt. Als eine riesige Nationalflagge im Stadion ausgerollt wurde, gab es brausenden Applaus.





Das zwischenzeitliche Führungstor von Lee Kang-in wurde vom Publikum euphorisch bejubelt. Nach dem Ausgleichstor der Ukraine konnte man zwar ein enttäuschtes Raunen hören, die Zuschauer feuerte die Mannschaft aber daraufhin noch kräftiger an. Auch nach der enttäuschenden Niederlage lobten die Fans den Einsatz der Spieler.





Auch in mehreren anderen Stadtteilen in Seoul wurde auf öffentlichen Plätzen ein Public Viewing angeboten. Auf einem Platz nahe der U-Bahn-Station Gangnam waren schon um 22 Uhr die bereitgestellten 1000 Sitzkissen vergriffen. Viele Zuschauer, die keinen Sitzplatz fanden, sahen sich das Spiel auf der Leinwand im Stehen an. Nach dem Spiel sammelten die Zuschauer die Abfälle ein und ließen den Platz in einem sauberen Zustand zurück.





Die Spieler kehrten heute nach Korea zurück und wurden von den Landsleute begeistert empfangen.