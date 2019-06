BTS gewinnt bei den Radio Disney Music Awards 2019

© YONHAP News

Die beliebte Boyband BTS wurde bei den Radio Disney Music Awards ausgezeichnet.





Die Gruppe erhielt den „Global Phenom Award“ auf der diesjährigen Veranstaltung, die am Sonntag, den 16. Juni, in Los Angeles stattfand. Der Preis wurde in diesem Jahr neu eingeführt, um den internationalen Einfluss von BTS auf die Musik, Mode und Tanz anzuerkennen.





Die Boyband wurde im letzten Jahr viermal ausgezeichnet, darunter für „Bestes Duo/Grupp“ sowie „bester Dance Track“