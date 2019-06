Südkorea macht Japan Alternativvorschlag für Entschädigung früherer Zwangsarbeiter

ⓒYONHAP News

Zur Lösung des diplomatischen Konflikts mit Japan wegen der Entschädigung früherer Zwangsarbeiter hat die südkoreanische Regierung Tokio einen Alternativvorschlag gemacht.



Demzufolge sollten Unternehmen beider Staaten, einschließlich der direkt involvierten japanischen Unternehmen, freiwillig Finanzmittel in einen Fonds einzahlen, um die Opfer zu entschädigen. Dies gab das südkoreanische Außenministerium am Mittwoch bekannt.



Sollte die japanische Regierung diesen Vorschlag akzeptieren, sei die südkoreanische Regierung bereit, Tokios Forderung nach der Bildung eines Schlichtungsgremiums wegen der südkoreanischen Gerichtsurteile für die Entschädigung früherer Zwangsarbeiter anzunehmen. Dabei handelt es sich um ein südkoreanisches Gerichtsurteil, dass der japanische Stahlhersteller Nippon Steel jedem Opfer 100 Millionen Won (85.000 Dollar) Entschädigung zahlen müsse.



Ob Tokio den Vorschlag akzeptieren wird, lasse sich nicht mit Gewissheit sagen, meinte der Beamte des Außenministeriums. Heute war der Stichtag für die von Japan verlangte Bildung des Schlichtungsgremiums.





Die japanische Forderung nach der Einsetzung eines Schlichtungsgremiums wegen südkoreanischer Gerichtsurteile für die Entschädigung früherer Zwangsarbeiter beruht auf dem bilateralen Abkommen über Ansprüche. Artikel 3 Absatz 2 des 1965 geschlossenen Abkommens sieht ein Verfahren zur Streitlösung vor. Nach der Bestimmung sollen beide Länder binnen 30 Tagen nach dem Eingang einer Schlichtungsforderung jeweils ein Mitglied eines Schlichtungsausschusses ernennen.





Das Gericht bestätigte am 30. Oktober ein Urteil der unteren Instanz, dass der japanische Stahlhersteller Nippon Steel jedem Opfer 100 Millionen Won (knapp 85.000 Dollar) Entschädigung zahlen müsse. Damit wurde die Verantwortung der Firma für die Entschädigung anerkannt. Das höchste Gericht urteilte danach am 29. November in einer ähnlichen Klage gegen Mitsubishi Heavy Industries ebenfalls zugunsten von früheren Zwangsarbeitern. Mit den Urteilen wurden persönliche Ansprüche von Opfern der Zwangsarbeit trotz des Abkommens von 1965 anerkannt.





Japan meint, dass mit dem Abkommen über Ansprüche die Entschädigung für seine Kolonialherrschaft über Korea abschließend geregelt sei. Darin heißt es, dass mit der Bereitstellung von Finanzmitteln durch Japan für die wirtschaftliche Kooperation die Angelegenheit von Ansprüchen zwischen beiden Ländern geklärt sei. Bei den Ansprüchen handelt es sich beispielsweise um das Recht von Opfern der Zwangsrekrutierung, die Auszahlung ausstehender Löhne zu verlangen. Japan stellte gemäß dem Abkommen Südkorea insgesamt 500 Millionen Dollar zur Verfügung. Die Finanzmittel wurden für die wirtschaftliche Entwicklung in Südkorea eingesetzt.





Japan forderte gemäß dem Abkommen die Einsetzung eines Schlichtungsgremiums. Hinter der ausbleibenden Reaktion Südkoreas wird das Argument vermutet, dass die Angelegenheit nicht gemäß dem Abkommen gelöst werden könne, da nach dem Gerichtsurteil persönliche Ansprüche auf ausstehende Löhne weiter gelten würden. Japan beharrt nämlich auf dem Abkommen über Ansprüche, während Südkorea mit dem gesunden Menschenverstand und der rechtlichen Beurteilung argumentiert.





Sollte gemäß dem Argument Japans das Abkommen über Ansprüche zur Anwendung kommen, wird es zur Schlichtung durch dritte Länder kommen. In Artikel 3 Absatz 3 steht, dass jede der beiden Seiten ein drittes Land auswählen soll, sollte eine Seite kein Mitglied für einen Schlichtungsausschuss ernennen. Dann soll von diesen dritten Staaten ein Schlichtungsgremium zusammengesetzt werden. Die Vorschrift wird jedoch als kaum umsetzbar betrachtet. Ein Beamter des Seouler Außenministeriums sagte, dass Absatz 3 zwar zur Sprache gebracht werden könne. Es sei jedoch eine andere Frage, ob man darauf eingehe. Damit wurde angedeutet, dass Seoul eine eventuelle Forderung nach der Schlichtung durch dritte Länder ablehnen würde.





Japan wiederholte diesbezüglich die Position, Südkorea mit Nachdruck zur Annahme der Schlichtung auffordern zu wollen. Sein Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga lehnte es zugleich ab, die Frage zu beantworten, ob Tokio an die Schlichtung durch dritte Länder oder Einschaltung des Internationalen Gerichtshofs denke.