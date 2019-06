Saudi-Arabien dementiert Berichte über Lockerung von Alkoholverbot

© YONHAP News

Die der saudi-arabischen Königsfamilie nahestehende Zeitung „Arab News“ schrieb, dass Berichte von ausländischen Medien, nach denen das Königreich im Rahmen seiner Reformpolitik das derzeit landesweit geltende Alkoholverbot lockern will, nicht der Tatsache entsprechen. Der Zeitung nach sagte eine Regierungsquelle, dass Berichte über eine Aufhebung der Prohibition haltlos seien. Die Politik der Regierung könne zwar kritisiert und angezweifelt werden, Kritik dürfe aber nicht als Tatsache dargestellt werden.





Ein Vertreter der Tourismusbehörde Saudi-Arabiens sagte, er habe kein Wort darüber gehört, dass in den führenden Städten des Landes sowie in Freihandelszonen Alkohol erlaubt werden solle.





Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte vergangene Woche berichtet, dass die Öffentlichkeit in Saudi-Arabien verstärkt zu der Meinung tendiere, nicht-muslimischen Ausländern solle, wie in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Dubai, der Kauf und Konsum von Alkohol in einigen Gebieten wie touristischen Bezirken und Hotels, genehmigt werden.





In Saudi-Arabien gilt ein strenges Alkoholverbot. Wer beim Herstellen oder der Weitergabe ertappt wird, kann hart bestraft werden. Ausländer werden sofort ausgewiesen, Inländer müssen ins Gefängnis.