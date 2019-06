USA bestrafen russische Firma wegen Verletzung von Nordkorea-Sanktionen

ⓒYONHAP News

Die USA haben ein russisches Finanzunternehmen wegen des Vorwurfs der Verletzung von Nordkorea-Sanktionen bestraft. Der Schritt wird auch als eine Warnung an China betrachtet . Denn die Bekanntmachung des Beschlusses erfolgte am Donnerstag koreanischer Zeit, dem Tag, an dem der chinesische Staatspräsident Xi Jinping zu einem Besuch in Nordkorea erwartet wurde.





Früher am Mittwoch (Ortszeit) brachte der Sondergesandte für Nordkorea im US-Außenministerium, Stephen Biegun, eine flexible Herangehensweise gegenüber Nordkorea zur Sprache. Bei einer Veranstaltung einer Denkfabrik in Washington schlug der Unterhändler bei den Atomverhandlungen mit Nordkorea in seiner Grundsatzrede und in der Frage- und Antwortstunde milde Töne an. Biegun betonte die Notwendigkeit eines flexiblen Vorgehens gegenüber Nordkorea. Er unterstrich auch, dass es keine Voraussetzungen für einen neuen Dialog mit Nordkorea gebe. Bei der Veranstaltung war auch der südkoreanische Nuklearunterhändler Lee Do-hoon anwesend. Lee forderte eine Problemlösung durch Verhandlungen. Die Sanktionen seien kein Allheilmittel, sagte er.





Diese versöhnliche Botschaft an Nordkorea sei jedoch durch die spätere Bekanntmachung der Sanktionen gegen die russische Firma zu einem großen Teil verblasst, meinen Beobachter. Das US-Finanzministerium hatte Ende März das letzte Mal Sanktionen wegen Nordkorea verhängt, damals waren zwei chinesische Reedereien davon betroffen. Die Bekanntmachung des neuen Sanktionsbeschlusses erfolgte ausgerechnet kurz nach einem gemeinsamen öffentlichen Auftritt der Nuklearunterhändler Südkoreas und der USA und im Vorfeld der Ankunft des chinesischen Staatschefs in Nordkorea. Daher zieht der Zeitpunkt der Bekanntmachung besondere Aufmerksamkeit auf sich.





Auffällig ist auch der Verdacht gegen das sanktionierte russische Finanzunternehmen. Ihm wird vorgeworfen, Bankkonten für ein in China ansässiges Unternehmen eröffnet zu haben, das mit der nordkoreanischen Außenhandelsbank in Verbindung steht. Das heißt, dass Russland, China und Nordkorea in den Fall verwickelt sind. Daher wird der Schritt der USA als Warnbotschaft an Xi Jinping verstanden, der Nordkorea besucht.





Nordkorea, China und Russland demonstrieren in letzter Zeit ihre engen Beziehungen. Es fanden Gipfelgespräche zwischen Nordkorea und Russland sowie zwischen China und Russland statt. Nun besucht Xi Nordkorea. Daher betrachten einige Beobachter die neuen Sanktionen der USA als Schritt, um die drei Länder im Zaum zu halten.





Der Handelskrieg zwischen den USA und China eskaliert unterdessen weiter. US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Kollege Xi werden sich nächste Woche am Rande des G20-Gipfels in Japan an den Verhandlungstisch setzen. Deshalb werden die Sanktionen gegen die russische Firma als Druckmittel gegenüber Xi verstanden. Dadurch soll verhindert werden, dass Peking die Kooperation für die Druckausübung gegenüber Pjöngjang aufgibt. Der Schritt der USA stellt nämlich eine Botschaft sowohl an China als auch an Russland dar. Denn beide Staaten lassen in letzter Zeit erkennen, dass sie die Unterstützung für Nordkorea wiederaufnehmen oder erweitern wollen.





In der Umgebung der koreanischen Halbinsel sind derzeit im Vorfeld des G20-Gipfels rege diplomatische Aktivitäten im Gange. In Bezug auf den Dialog über die nordkoreanische Nuklearproblematik gibt es Anzeichen für Veränderungen. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un schickte jüngst ein Schreiben an US-Präsident Trump. Die nun gemachte versöhnliche Geste und der gleichzeitige Sanktionsbeschluss der USA weisen darauf hin, dass in der Situation auf der koreanischen Halbinsel noch in diesem Monat ein Wendepunkt eintreten könnte.