Hyun Jin-geon: „Die arme Ehefrau“

Die Erzählung „Die arme Ehefrau“, erschienen 1921, handelt von einem jungen Ehepaar. K, der Ich-Erzähler, verwendet all seine Zeit und Energie darauf zu lesen und zu schreiben, in der Hoffnung, eines Tages ein großer Schriftsteller zu werden. Er hat keinen richtigen Job und so muss das Ehepaar die Kleider und Möbel, die seine Frau bei der Heirat mitgebracht hat, verpfänden.









Während ich mich unbezahlter Lektüre und wertloser Schöpfung hingab, war ich mir nicht bewusst, wie die Tage vergingen und ob wir genug Reis oder Brennholz hatten. Meiner Frau ist es zu verdanken, dass wir von Zeit zu Zeit etwas Gutes zu essen hatten und nicht schäbig aussahen.









Professor Bang Min-ho von der Seoul National University:

Hyun Jin-geon war Journalist, aber er kam später ins Gefängnis, weil dafür gesorgt hatte, dass auf einem Foto die japanische Flagge retouchiert wurde. Er hatte in China studiert und führte dann in den 1920er Jahren das Leben eines Schriftstellers. Die Vorstellung des Künstlerlebens scheint auf den ersten Blick vielleicht romantisch, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass viele Schriftsteller und Intellektuelle in den 1920er Jahren einfach arbeitslos waren. Sie besaßen eine gute Bildung, aber es gab für sie nicht genug Anstellungsmöglichkeiten. Vor dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen hat Hyun die Geschichte „Die arme Ehefrau“ geschrieben. K., der Protagonist, ist im Grunde genommen der Autor selbst.









„Warum nimmst du sie nicht raus und probierst sie an?“, fragte ich.

Ich sah, wie sie zögerte und drängte sie, die Schuhe, die ihre Schwester ihr geschenkt hatte, einmal anzuprobieren.

„Die sehen wirklich schön aus“, sagte sie.

Sie klang ungewöhnlich glücklich, als sie die Schuhe auf den Boden stellte und vorsichtig ihre Füße hineinschob.

„Sie passen perfekt.“

Sie strahlte..

„Wie sehen sie aus?“, fragte sie.

„Sehr hübsch“, antwortete ich.

Ich tat begeistert, aber innerlich fühlte ich mich traurig. Sie war glücklich und zufrieden mit dem, was sie von anderen bekam, weil ich es mir nicht leisten konnte, ihr auch nur ein Paar Schuhe zu kaufen. Mir wurde klar, dass sie eigentlich unzufrieden war, obwohl sie sich doch immer sehr bemühte, zufrieden zu sein. Sie ertrug es nur, weil sie keine andere Wahl hatte.









Hyun Jin-geon (1900-1941) ist besonders bekannt für Erzählungen wie „Ein Glückstag“, „Trinkgesellschaft“ oder „Heimat“. Seine Erzählung „Die arme Ehefrau“ stammt aus dem Jahr 1921.