Südkoreas U-20-Fußballer überraschen als WM-Zweiter

Die südkoreanische Fußballmannschaft hat bei der U-20-WM in Polen den zweiten Platz belegt und für das bisher beste Ergebnis des Landes bei einem FIFA-Turnier gesorgt.





Südkorea musste sich in einer sogenannten Todesgruppe mit Portugal, Südafrika und Argentinien durchsetzen. Nach der Niederlage zum Auftakt gegen Portugal schien die Chance auf das Erreichen des Achtelfinales in weite Ferne gerückt zu sein. Die Spieler konnten sich aber von dem großen Druck befreien und Südafrika knapp mit 1:0 besiegen. Schließlich gelang auch gegen den Favoriten Argentinien ein Sieg und damit die Qualifikation für das Achtelfinale. In der K.o.-Runde schaltete die Mannschaft mit unermüdlichem Eifer aber auch einer Portion Glück Japan, Senegal und Ecuador aus und stand erstmals in der Geschichte des koreanischen Fußballs in einem Finale bei einer FIFA-Endrunde. Das Endspiel verlor Südkorea gegen die Ukraine mit 1:3.





Das hervorragende Ergebnis war dem Teamgeist der Spieler, der Führungsstärke von Trainer Chung Jung-yong und dessen Improvisationstalent zu verdanken.





Jedoch steckt hinter dem Erfolg auch jahrelange Arbeit im Bereich der Nachwuchsförderung. Die koreanische Profiliga K-League führte 2013 eine Regelung ein, nach der mindestens ein Spieler aus der U-23 zum Kader zählen muss. Seit diesem Jahr sind die Mannschaften verpflichtet, mindestesns zwei Spieler aus der U-22 im Kader zu haben und einen davon in der Startelf aufzubieten.





Dies führte dazu, dass in der Saison 2019 bei den Vereinen der K-League der Anteil der Spieler, die aus dem eigenen Nachwuchs in die Profimannschaft geholt wurden, auf 31,9 Prozent stieg. Zur U-20-WM in Polen wurden 15 Spieler aus der Profiliga K-League mitgenommen. Dies waren mehr als doppelt so viele wie bei den Turnieren 2013 in der Türkei und 2017 in Korea.