China und Nordkorea wollen Beziehungen ausbauen

China und Nordkorea sind bei ihrem Gipfeltreffen in Pjöngjang zu dem Schluss gekommen, dass es im beiderseitigen Interesse sei, ihre Beziehungen auszubauen und die strategische Verständigung zu verstärken.





Während seines zweitägigen Staatsbesuchs am Donnerstag und Freitag in Nordkorea kam der chinesische Staatspräsident Xi Jinping noch am ersten Tag mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zu Gesprächen zusammen. Am zweiten Tag trafen sich beide Staatsoberhäupter zu einem gemeinsamen Mittagessen und besuchten im Anschluss daran den Turm der Freundschaft zwischen China und Nordkorea.





Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua zitierte Xi mit den Worten, dass der Besuch in Pjöngjang in einer enthusiastischen Stimmung der Freundschaft stattgefunden habe. Nordkorea und China hätten Nähe und Einigkeit demonstriert.





Xi sagte, Nordkorea und China hätten ihre feste Absicht bekannt gegeben, an einer politischen Lösung für die Atomfrage auf der koreanischen Halbinsel zu arbeiten und permanente Sicherheit in der Region zu verwirklichen. China werde das sozialistische Anliegen Nordkoreas, seine neue Strategie und seinen Entwicklungsweg unterstützen. Auch werde Pjöngjang in sämtlichen Bemühungen um eine politische Lösung der Atomfrage auf der koreanischen Halbinsel unterstützt.





Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, dass beide Staatsoberhäupter bezüglich der Lage auf der koreanischen Halbinsel sowie in allen anderen Diskussionspunkten zu einem Konsens gelangt seien.





China betonte, dass es das Ziel beider Länder sei, die Probleme der koreanischen Halbinsel auf politischem Wege zu klären. Die Volksrepublik gab damit indirekt zu erkennen, dass sie im Prozess der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel engagiert auftreten wolle. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, welche Botschaft Kim Jong-un bei seinem Gespräch mit dem chinesischen Staatschef übermittelt hat. Xi Jinping wird demnächst US-Präsident Donald Trump treffen. Beobachter gehen davon aus, dass Xi eine Botschaft Kims an Trump weitergeben und für die Wiederaufnahme der Nuklearverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA vermittelt wird.





Das Präsidialamt in Seoul kommentierte, es sei ein neuer Moment für den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien geschaffen worden.