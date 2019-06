Über die Bildung. Folge 1: Im Kindergarten – wo Spielen noch erlaubt ist

© Getty Images Bank

Ein Bereich, der nicht nur in Korea, sondern auch in Deutschland, und im Grunde überall auf der Welt als zukunftsentscheidend gilt, ist das Gebiet der Erziehung und der Bildung. Die Kinder von heute sind die Welt von morgen. Auch in Korea weiß man um die immense Bedeutung der Bildung für die individuelle und gesellschaftliche Entwicklung, und so gibt es kaum einen Bereich, über den sich Eltern so sehr den Kopf zerbrechen, wie die Bildung und Ausbildung der eigenen Kinder.





Ich werde mich heute und in den kommenden Episoden ebenfalls mit diesem Thema auseinandersetzen und von meinen Erfahrungen mit dem in Korea vorherrschenden Verständnis von Erziehung und Bildung und dem koreanischen Bildungssystem berichten. In der ersten Folge dieser kurzen Reihe geht es um die Kita und den Kindergarten.