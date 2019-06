Son Heung-mins Marktwert wird auf 80 Millionen Euro geschätzt

© YONHAP News

Der Marktwert von Tottenham Hotspurs Song Heung-min steigt immer weiter. Nach seiner bisher erfolgreichsten Saison in der Premier League und dem Einzug in das Finale der Champions League gegen den FC Liverpool sehen Experten des Portals „transfermarkt.de“ die Transfersumme des koreanischen Fußballspielers bei 80 Millionen Euro. Transfermarkt.de platzierte den Koreaner auf Rang 33 der 50 teuersten Fußballspieler.





Son Heung-min wechselte 2015 für 30 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Tottenham Hotspur. Sein Marktwert hat sich demnach in den Jahren in der Premier League um mehr als 23 Prozent gesteigert. Sons Ablösesumme ist nach Schätzung von Experten etwa fünf Millionen Euro höher als die von Matthis de Light von Ajax Amsterdam. Von seinem Vorbild Cristiano Ronaldo trennen ihn nur etwa zehn Millionen Euro.





Son erzielte in der abgelaufenen Saison 20 Treffer für Tottenham Hotspur. Mit insgesamt drei Toren in den beiden Duellen gegen Manchester City ebnete der Offensivspieler den Weg für Tottenham ins Endspiel der europäischen Königsklasse.





Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auch auf seinen Vater, dem Son seinen Werdegang zu verdanken hat. Beispielsweise erinnert sich sein Vater Son Ung-jung in einer neulich im koreanischen Fernsehen ausgestrahlten Dokumentation über den Fußballstar daran, dass er auf dem Sportplatz der Grundschule seines Sohnes jedes Jahr über 100 Säcke Salz gestreut habe, damit sein Sohn trainieren konnte. Im Winter sollte das Salz den Schnee zum Schmelzen bringen und im Sommer den Boden weicher machen damit sich Son Heung-min beim Trainieren nicht verletzte. Als Son als 16-Jähriger nach Europa ins Internat des HSV ging, nistete sich sein Vater in einem Motel in der Nähe des Internats ein und verfolgte die Trainingseinheiten seines Sohnes jeden Tag.





Son Heung-mins Vater war ebenfalls Fußballspieler. Mit 28 Jahren zog er sich eine schwere Verletzung an der Achillesferse zu und musste seine Karriere deswegen beenden.