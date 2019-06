Generalstaatsanwalt entschuldigt sich für frühere Fehler von Staatsanwaltschaft

ⓒYONHAP News

Generalstaatsanwalt Moon Moo-il hat sich für mangelhafte Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in einer Reihe von politisch empfindlichen Fällen in der Vergangenheit entschuldigt und Reformen versprochen. Dies erfolgte auf Empfehlung eines Ausschusses für frühere Verfehlungen der Staatsanwaltschaft.





Der Ausschuss für frühere Verfehlungen der Staatsanwaltschaft wurde am 12. Dezember 2017 unter dem Dach des Justizministeriums ins Leben gerufen. Seine Aufgabe war es, frühere Fälle, in denen der Staatsanwaltschaft Menschenrechtsverletzungen und Missbrauch von Befugnissen vorgeworfen wurden, auszuwählen und die Wahrheit zu klären. Zu den Untersuchungsgegenständen zählten Fälle, in denen die Angeklagten freigesprochen wurden und die Staatsanwaltschaft ihre Kompetenzen missbraucht haben könnte. Auch mussten Fälle unter die Lupe genommen werden, in denen die Staatsanwaltschaft bei der Ausübung ihrer Befugnisse Menschenrechte verletzt haben soll. Weitere Untersuchungsgegenstände waren Fälle, in denen die Staatsanwaltschaft trotz des Verdachts auf eine Menschenrechtsverletzung durch staatliche Organe keine Ermittlungen einleitete oder die Ermittlungen verzögerte.





Das Justizministerium bildete hierfür bei der Obersten Staatsanwaltschaft eine getrennte Untersuchungsstelle, um die von dem Ausschuss ausgewählten Fälle zu untersuchen. Die Untersuchungsstelle berichtete dem Ausschuss über ihre Untersuchungsergebnisse, die von ihm dann überprüft wurden. Auf diese Weise überprüfte der Ausschuss 17 frühere Fälle und schloss Ende Mai seine Aktivitäten ab. Das Gremium stellte in acht von den 17 Fällen mangelhafte Ermittlungen oder die Verletzung der Menschenrechte durch die Staatsanwaltschaft fest. Diesbezüglich riet das Komitee der Staatsanwaltschaft dazu, sich dafür zu entschuldigen und an Verbesserungen des Systems zu arbeiten, um eine Wiederholung ähnlicher Fälle zu vermeiden. Der Generalstaatsanwalt überprüfte die Empfehlung und beschloss, selbst eine Entschuldigung auszusprechen.





Zu den acht Fällen, in denen der Ausschuss mangelhafte Ermittlungen oder eine Menschenrechtsverletzung feststellte, zählt ein Sexskandal um den früheren Vizejustizminister Kim Hak-ui. Kim war im Jahr 2013 von der damaligen Präsidentin Park Geun-hye zum Vizejustizminister ernannt worden, trat jedoch nur sechs Tage nach seinem Amtsantritt zurück. Grund war, dass gegen ihn Ermittlungen wegen der Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen eingeleitet wurden, die ein Bauunternehmer namens Yoon Jung-cheon angeboten hatte.





Auf Empfehlung des Ausschusses für frühere Verfehlungen bildete die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsteam, um neue Ermittlungen zu dem Fall aufzunehmen. In deren Zuge zeigte eine Frau, die an einer Sexparty für Kim teilgenommen haben soll, ihn wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung an. Das Ermittlungsteam klagte jedoch Kim hinsichtlich der Vorwürfe der sexuellen Straftat und der Druckausübung in den früheren Ermittlungen nicht an. Grund waren mangelnde Beweise. Stattdessen stellten die Ermittler Kim wegen Bestechlichkeit vor Gericht. Kim soll von Yoon und einem weiteren Unternehmer 170 Millionen Won (147.000 Dollar) Bestechungsgeld erhalten haben.





Ein weiterer berühmter Fall war ein Skandal um die Schauspielerin Jang Ja-yeon, die vor ihrem Selbstmord 2009 einen sexuellen Missbrauch durch einflussreiche Personen enthüllt hatte. Es bestand der Verdacht, dass die Ermittlungen seinerzeit wegen der Druckausübung von Machtorganen und einer involvierten Medienanstalt nicht richtig durchgeführt wurden.





Zu den acht Fällen zählt auch der Vorfall von Yongsan in Seoul im Jahr 2009. Damals kamen im Zuge eines Feuers während einer Hausbesetzung aus Protest gegen die geplante Sanierung des Viertels fünf Einwohner und ein Polizeibeamter ums Leben. In dem damaligen Gerichtsverfahren wurde geurteilt, dass die Unterdrückung der Protestaktion durch die Polizei nicht gesetzwidrig gewesen sei. Jedoch kam der Ausschuss für frühere Fehler zum Schluss, dass es zu einer übermäßigen Unterdrückung und der Verletzung der Menschenrechte gekommen sei.