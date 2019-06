„Parasite“ ist der meist gesehene koreanische Film in Frankreich

© KBS

Der dieses Jahr in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnete Film „Parasite“ hat von allen in Europa veröffentlichten Filmen aus Korea die meisten Zuschauer in Frankreich anziehen können.





Am letzten Samstag belief sich die Zahl der Zuschauer nach dem Anlaufen des Films am 5. Juni auf 681.122. Den vorherigen Rekord setzte ebenfalls der koreanische Regisseur Bong Joon-ho mit seinem Film „Snowpiercer“ aus dem Jahr 2013.





Letzte Woche schaffte es „Parasite“ sogar an die Spitze der französischen Kinocharts und schlug damit Blockbuster-Hits wie „Men in Black: International“ und „X-Men: Dark Phoenix“.





In Korea belief sich die Zahl der Zuschauer am Sonntag über 9 Millionen.