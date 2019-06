Mobile World Congress in Shanghai eröffnet

© YONHAP News

In Shanghai wurde heute die Messe der Mobilfunkindustrie „Mobile World Congress 19“ eröffnet. MWC Shanghai ist der asiatische Ableger von MWC Barcelona, die eine seit 1987 jährlich stattfindende Messe rund um den Mobilfunk ist. An der Messe nehmen bis Freitag etwa 550 Unternehmen aus rund 110 Ländern teil. Die Veranstaltung steht, wie auch in Barcelona unter dem Motto der „intelligenten Konnektivität“. In acht Sektionen stellen Unternehmen ihre Produkte und Exponate zur Schau, darunter vierte industrielle Revolution, digitale Gesundheit, Konnektivität, künstliche Intelligenz und digitales Vertrauen.





Angesichts der US-Sanktionen gegen den chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei wurde vorausgesagt, dass sich Chinas Entwicklungen im Bereich des neuen Mobilfunkstandards 5G verspäten würden. China hatte jedoch schnell gehandelt und anderen Anbietern wie China Mobile die 5G-Lizenz erteilt und die Kommerzialisierung der 5G-Technologie vorangetrieben.





Bei der Mobilfunk-Messe in Shanghai stellen chinesische Mobilfunkausrüster neue 5G-Technologien vor und Spitzenmanager präsentierten ihre Visionen. Der stellvertretende Vorsitzende von Huawei Hu Houkun hielt am ersten Tag eine Rede zur beschleunigten Entwicklung von 5G-Technologien. Auch die Spitzenmanager von China Mobile, China Unicom und ZTE, ein Telekommunikationsausrüster in Shenzhen, werden eine Rede halten





Laut der GSM Association ist die Mobile World Congress in Shanghai die erste internationale Veranstaltung, bei der ein flächendeckendes 5G-Netz in Betrieb genommen wurde. Im Rahmen des Programms wird auch eine ferngesteuerte Operation demonstriert, wie sie unter der Bedingung einer durch 5G gewährleisteten extrem kurzen Latenzzeit möglich ist.





Bei der Veranstaltung sind dieses Jahr wegen des Aufrufs der USA an Südkorea, sich dem Huawei-Boykott anzuschließen, weniger koreanische Unternehmen vertreten. Die drei südkoreanischen Telekommunikationsanbieter SK Telekom, LG Uplus und KT nehmen diesmal nicht teil.