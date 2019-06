Sänger Bae Jin-young veranstaltet erfolgreich Fantreffen in Thailand

Sänger Bae Jin-young war früher Mitglied der erfolgreichen Gruppe Wanna One gewesen. Nach dem Auseinandergehen der Gruppe hat Bae den Schritt als Solosänger gewagt und ist derzeit sehr erfolgreich.

Am 15. Juni hat er in Thailand sein erstes Fantreffen veranstaltet und es war ein glatter Erfolg. Er hatte bereits die Fans in Manila, Osaka und Tokio getroffen und nun war Bangkok an der Reihe. Als die Tickets erhältlich waren, waren sie natürlich in Windeseile vergriffen. An dem Tag regnete es sogar sehr stark, aber alle Fans kamen. Daher hatte Bae seinen Fans T-Shirts geschenkt, die eigentlich für den Verkauf vorgesehen waren.

Die Fans waren angesichts dieser großzügigen Geste gerührt.

Bae eröffnete das Treffen mit dem Lied “Hug” von TVXQ und dann folgten Lieder von Wanna One und noch seine aktuelle Single.

Er hatte auch nicht vergessen, mit seinen thailändischen Fans ein Erinnerungsfoto zu schießen.

Seine Tour in asiatische Länder ist noch nicht zu Ende. Er hat bereits am 22. Juni seine Fans in Hongkong getroffen, tags darauf trat er in Taiwan auf. Dann will er am 7. Juli noch seine Fans in Singapur besuchen. Außerdem hat Bae Jin-young vor, eine fünfköpfige Gruppe zu gründen. Sie wird in der zweiten Jahreshälfte debütieren.