BTS begeisterten 44.000 Army-Mitglieder in Busan

Das offizielle Fantreffen von BTS mit 44.000 Fans ging erfolgreich über die Bühne. Am 15. und 16. Juni trafen sich die koreanischen Sänger mit ihren Fans in Busan. Es war ein richtiges Festival, alle waren in bester Laune und genossen das Fantreffen sehr.

Es gab für die Army-Mitglieder viele Gelegenheiten, sich untereinander auszutauschen und auch mehr über ihre Idole zu erfahren. BTS haben zum Beispiel Briefe von ihren Fans vorgelesen oder es gab ein Programm, in dem die Fans die Choreographie von BTS lernen konnten. Es gab viele Leinwände, auf denen die Sänger abgebildet waren. Die Fans konnten nicht ohne weiteres an den Leinwänden vorbeigehen. Sie schossen natürlich viele Fotos. Es bildete sich sogar eine lange Schlange vor den besonders attraktiven Motiven.

BTS sangen viele Songs und alle Anwesenden sangen mit. Insgesamt wurden 19 Songs vorgetragen, man könnte meinen, es war kein Fantreffen, sondern ein richtiges Konzert.