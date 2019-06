Park Hyo-shin - Goodbye

Ich schaue mir den vorbeigehenden Nachmittag an und erinnere mich an dich, die du doch an mir vorbei gegangen bist.





Du hast noch an der Ecke meiner Erinnerungen gestanden, aber nun bist du wieder hier.





Die Szene bewegt sich nicht mehr, und auf dem Bild kann ich dich sehen, die du doch wie der Sommer lächelst





Vielleicht wird dies der letzte Abschied sein, ich danke dir, dass du lange geblieben bist





Warum war es denn nur so schwer, obwohl es doch nur die Worte „Goodbye“ waren













고마워 Danke schön

고맙습니다 Danke schön (Siez-Form)

감사합니다 Danke schön (Siez-Form)