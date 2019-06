Chef des südkoreanischen Olympischen Komitees zum IOC-Mitglied gewählt

ⓒYONHAP News

Das Internationale Olympische Komitee hat den Präsidenten des nationalen Sportkomitees Lee Kee-heung zum Mitglied gewählt.





Die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees gehören dem höchsten Beschlussorgan des IOC an, der mächtigsten Organisation im Weltsport. Die IOC-Mitglieder fungieren auch als Schalter von höchstem Rang für die „Sportdiplomatie“, um die Interessen ihrer Länder im Sportbereich zu vertreten. Daher werden IOC-Mitglieder in jedem Land wie ein Staatsgast behandelt.





Die Obergrenze für die Anzahl der IOC-Mitglieder liegt bei 115. Aktuell zählt das IOC 95 Mitglieder. Nun wurden zehn neue Mitglieder gewählt, darunter der Präsident des Koreanischen Sport- und Olympischen Komitees (KSOC). Daher steigt die Mitgliederzahl auf 105. Die Mitgliedschaft wird in drei Kategorien eingeteilt: persönliche Mitglieder, Leiter nationaler Olympischer Komitees oder internationaler Sportverbände sowie Sportler. Die Einteilung wurde nach dem Bestechungsskandal um die Austragung der Olympischen Winterspiele 2002 in Salt Lake City eingeführt.





Demnach können höchstens 70 Personen als persönliche Mitglieder ins IOC aufgenommen werden. Wer vor 1966 gewählt wurde, kann lebenslang Mitglied bleiben. Wer vor 1999 gewählt wurde, kann bis zur Vollendung des 80. Lebensjahres im Amt bleiben. Für Mitglieder, die danach gewählt werden, liegt die Altersgrenze bei 70 Jahren. Acht der zehn vor Lee gewählten IOC-Mitglieder aus Südkorea waren persönliche Mitglieder.





Die Zahl der Mitglieder, die aufgrund ihrer Funktion als Vorsitzender eines nationalen Olympischen Komitees (NOK) oder eines internationalen Sportverbands (IF) gewählt werden, ist jeweils auf 15 beschränkt. Die Amtszeit solcher IOC-Mitglieder ist an ihre Amtszeit in NOKs und IFs gebunden. Das heißt, dass man die IOC-Mitgliedschaft automatisch verliert, sollte man den Leitungsposten der betreffenden Organisation aufgeben oder verlieren. KSOC-Chef Lee wurde ebenfalls aufgrund seiner Leitungsfunktion in dem Komitee gewählt. Park Yong-sung, der frühere Vorsitzende der Unternehmensgruppe Doosan, war 2002 als Präsident der Internationalen Judo-Föderation (IJF) zum IOC-Mitglied gewählt worden. Er trat 2007 vom Posten des IJF-Chefs zurück und verlor somit auch die IOC-Mitgliedschaft.





Die dritte Kategorie sind Sportler. In die IOC-Athletenkommission können olympische Medaillengewinner über eine direkte Abstimmung von aktiven Sportlern gewählt werden. Die Amtszeit beträgt acht Jahre für die oberen 50 Prozent nach den Abstimmungsergebnissen und vier Jahre für die unteren 50 Prozent. Moon Dae-sung, Olympiasieger im Taekwondo von 2004, war der erste Südkoreaner in der IOC-Athletenkommission. Er war von 2008 bis 2016 Mitglied. Danach wurde Ryu Seung-min, Tischtennisspieler und ebenfalls Olympiasieger von 2004, im Jahr 2016 in die Athletenkommission aufgenommen. Seine Amtszeit dauert bis 2024 an.





Das erste IOC-Mitglied aus Südkorea war Lee Ki-poong. Lee, seinerzeit Vizepräsident des Landes, wurde im Jahr 1955 zum IOC-Mitglied gewählt. Zu weiteren südkoreanischen IOC-Mitgliedern zählten auch Kim Un-yong, der frühere Präsident des nationalen Olympischen Komitees, und Lee Kun-hee, Vorsitzender von Samsung Electronics. Park Yong-sung hatte auch das Amt des IOC-Vizepräsidenten inne. Anfang der 2000er Jahre hatte Südkorea drei IOC-Mitglieder und genoss den Status einer starken Sportnation.





Mit der Wahl von Lee Kee-heung zum IOC-Mitglied hat Südkorea nun erstmals seit 2005 wieder mehrere IOC-Mitglieder. Das schürt Erwartungen, dass das Land auf der Bühne der Sportdiplomatie mehr Einfluss ausüben könnte.