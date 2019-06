Südkorea stellt weiteres IOC-Mitglied

ⓒYONHAP News

Der Präsident des Koreanischen Sport- und Olympischen Komitees (KSOC) Lee Kee-heung ist zum neuen Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gewählt worden.





Der 64-Jährige wurde am Mittwoch bei der IOC-Session in Lausanne als einer von zehn neuen Funktionären in das Gremium gewählt. Lee Kee-heung ist das bisher elfte südkoreanische Mitglied des IOC. Das erste südkoreanische Mitglied war der Politiker Lee Ki-bung, der 1955 in das Gremium gewählt wurde. Neben Ryu Seung-min, Tischtennis-Olympiasieger von 2004, hat Südkorea nun zwei Mitglieder im IOC.





Lee war Präsident des koreanischen Kanuverbands und Chef des nationalen Schwimmverbands. 2016, nachdem die Disziplinen unter dem Dach des nationalen Sport- und Olympischen Komitees zusammengeführt wurden, wurde er dessen erster Vorsitzender. Im Amt des Präsidenten des KSOC leistete er einen entscheidenden Beitrag für die erfolgreiche Austragung der Winterspiele in Pyeongchang und trat als Repräsentant Südkoreas bei den Asienspielen in Jakarta-Palembang und anderen internationalen Sportveranstaltungen auf.





Seine Zeit als Mitglied ist aber an seine Amtszeit als Vorsitzender des KSOC geknüpft. Er muss folglich als Vorsitzender des koreanischen Sportkomitees wiedergewählt werden. Auch dann kann er höchstens bis zum 70. Lebensjahr im IOC bleiben.