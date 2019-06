Gedenken zum Jahrestag des Kriegsausbruchs

ⓒYONHAP News

Am 25. Juni war der 69. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs. In der Jangchung Sporthalle in Seoul und an anderen Orten landesweit fanden Gedenkveranstaltungen und Zeremonien zum Gedenken an die Gefallenen statt. Präsident Moon Jae-in lud einen Tag davor Hinterbliebene ins Präsidialamt ein.





Der Koreakrieg begann am 25. Juni mit dem Angriff Nordkoreas. Die koreanische Halbinsel war nach dem Pazifischen Krieg in eine sowjetische und eine US-amerikanische Besatzungszone eingeteilt.





Die nordkoreanischen Streitkräfte eroberten binnen zwei Monaten nach dem Angriff weite Teile Südkoreas. Mit der Incheon-Landung General MacArthurs als Ausgangspunkt wurden die nordkoreanischen Truppen von den alliierten Truppen unter amerikanischer Führung zurückgedrängt. Der Krieg nahm mit der Intervention chinesischer Truppen eine Wende. Chinesische Freiwilligenverbände griffen im Oktober in das Kampfgeschehen ein und drängten die UN-Truppen zurück, bis sich die Front etwa in der Mitte der Halbinsel am 38. Breitengrad stabilisierte . Nach zweijährigen Verhandlungen wurde am 27. Juli 1953 ein Waffenstillstandsabkommen abgeschlossen.





In den drei Kriegsjahren starben auf beiden Seiten insgesamt etwa 2,5 Millionen Zivilisten. Auf südkoreanischer Seite starben 620.000 und auf nordkoreanischer Seite 930.000 Soldaten. Weite Teile Südkoreas wurden in Schutt und Asche gelegt. Der Wiederaufbau des Landes konnte nur mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft gelingen. Heute ist Südkorea eines der entwickelsten Länder.





Die vielen Jahre der Teilung haben aber auch die Südkoreaner gespalten. Der Konflikt trat auch am Gedenktag des Koreakriegs deutlich zutage. Konservative Gruppen forderten eine Entschuldigung von Nordkorea für das Auslösen des Krieges und die Entführung von Südkoreanern. Liberale Organisationen forderten unter anderem, dass die nordkoreafeindlichen Ausstellungen in der Kriegsgedenkhalle abgeschafft werden sollen.