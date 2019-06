Südkorea und Saudi-Arabien bauen Beziehungen aus

ⓒYONHAP News

Anlässlich des Besuchs von Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman al-Saud in Südkorea haben beide Länder den Grundstein für eine neue Ära der wirtschaftlichen Kooperation gelegt.





Das zweitägige Besuchsprogramm des Kronprinzen ab Mittwoch war auf die Wirtschaft fokussiert. Er traf sich mit den Chefs der größten koreanischen Unternehmensgruppen und nahm danach an der Einweihung einer Petrochemie-Anlage des Unternehmens S-Oil teil. Beide Länder schlossen Verträge und Absichtserklärungen für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit einem Volumen von insgesamt 8,3 Milliarden Dollar ab.





Mohammed bin Salmans Schritte deuteten darauf hin, dass er Südkorea als wichtigen Partner für die geplante Modernisierung und Diversifizierung der Wirtschaft des Königreichs betrachtet. Der Thronfolger treibt das Reformprojekt Vision 2030 voran, um die Abhängigkeit des Landes vom Erdöl zu verringern, die Wirtschaft auf eine breitere Grundlage zu stellen und neue Industriezweige zu entwickeln.





Ein beachtenswertes Ergebnis der erweiterten Partnerschaft zwischen Südkorea und Saudi-Arabien ist die Einweihung einer komplexen Petrochemie-Anlage von S-Oil, einer der größten Raffinerien in Südkorea. Die Petrochemie-Anlage ist das erste Projekt an dem Saudi Aramco als Hauptaktionär beteiligt ist. Hier werden jährlich 405.000 Tonnen Polyprophylen und 300.000 Tonnen Prophylenoxid produziert. S-Oil gilt damit als Vorbild für die internationale Downstream-Strategie von Saudi Aramco.





Das saudi-arabische Erdölförderunternehmen und seine Tochtergesellschaften unterzeichneten zudem 12 Abkommen mit koreanischen Unternehmen. Die Abkommen betreffen unter anderem Schiffbau, Raffination, Motorenfertigung, Petrochemie und Rohölversorgung. Eine Absichtserklärung zwischen Saudi Aramco und Hyundai Motor soll die Grundlage für eine strategische Zusammenarbeit bei der Versorgung mit Wasserstoffenergie und Wasserstoffbatterien schaffen.





Südkorea ist der größte Importeur von Erdöl aus Saudi-Arabien. In den 1970er und 1980er Jahren waren jährlich über eine Million Südkoreaner am Bau der Infrastruktur in Saudi-Arabien beteiligt.