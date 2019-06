G20-Gipfel in Osaka eröffnet

ⓒYONHAP News

Die größte Aufmerksamkeit beim diesjährigen G20-Gipfel in Osaka richtet sich auf Verhandlungen zwischen den USA und China inmitten ihres „Handelskriegs“. In diesem Zusammenhang stehen Diskussionen über den Handelsprotektionismus ebenfalls im Zentrum des Augenmerks. Da die Staats- oder Regierungschefs aller an den Sechser-Atomgesprächen beteiligten Länder außer Nordkorea am Gipfel teilnehmen, werden auch Diskussionen über die nordkoreanische Nuklearproblematik mit Interesse verfolgt.





US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping kommen am Samstag zu einem bilateralen Treffen zusammen. Die Weltgemeinschaft richtet größere Aufmerksamkeit auf dieses Treffen als den G20-Gipfel selbst. Nachdem ihre hochrangigen Verhandlungen Anfang Mai scheiterten, zeigen sich beide Länder in ihrem Handelsstreit kompromisslos. Die USA verhängten 25-prozentige Zölle auf chinesische Güter im Wert von 200 Milliarden Dollar und drohten mit zusätzlichen Zöllen. China belegte US-Produkte im Wert von 60 Milliarden Dollar mit Vergeltungszöllen und warnte, dass seltene Erden als Waffe im Handelskrieg eingesetzt werden könnten.





Bezüglich des Trump-Xi-Treffens gibt es die positive Erwartung, dass beide Staaten zunächst einen „Waffenstillstand“ vereinbaren würden. US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte am Mittwoch, dass der Handels-Deal zwischen den USA und China zu 90 Prozent abgeschlossen sei. In den Medien wurde berichtet, dass beide Seiten bereits eine vorläufige Einigung über eine Waffenruhe erzielt hätten. Beide Länder hatten beim G20-Gipfel im letzten Dezember in Argentinien einen Waffenstillstand erklärt.





Im Zusammenhang mit dem US-chinesischen Handelskrieg richtet sich die Aufmerksamkeit auch auf Diskussionen über den Protektionismus. Bei bisherigen G20-Gipfeltreffen wurde immer wieder die Ablehnung des Handelsprotektionismus erklärt. Jedoch fehlte beim letztjährigen Gipfel in Argentinien erstmals das Bekenntnis zum Anti-Protektionsminus in der gemeinsamen Erklärung. Die USA hatten ihre Position gegen den Willen der Mehrheit durchsetzen können. In dem vom Gastgeber Japan ausgearbeiteten Entwurf für die diesjährige Erklärung fehlt ebenfalls der Ausdruck „Kampf gegen den Protektionismus“.





Die Positionen der USA und anderer Länder stehen sich auch bezüglich des Umgangs mit dem Klimawandel gegenüber. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die USA ihre Position schließlich durchsetzen werden, und damit keine oder nur eine abgemilderte Formulierung zum Klimawandel in die Erklärung aufgenommen wird.





In Bezug auf die nordkoreanische Nuklearfrage wird erwartet, dass sich am G20-Gipfel ablesen lässt, ob der Dialog zwischen Nordkorea und den USA wieder aufgenommen wird. Inzwischen gab es einen Briefwechsel zwischen den Staatschefs beider Länder. In den USA ist von einer flexiblen Haltung gegenüber Nordkorea die Rede. Unmittelbar nach dem G20-Gipfel besucht US-Präsident Trump Südkorea. Zudem reagiert Japan als Gastgeber wohl am empfindlichsten auf die nordkoreanische Nuklearfrage.