IOC-Mitglied Lee Kee-heung will sich um Bewerbung Süd-und Nordkoreas für Olympiade 2032 bemühen

Der zum neuen IOC-Mitglied gewählte Präsident des Koreanischen Sport- und Olympischen Komitees (KSOC) Lee Kee-heung gab bekannt, sich um die gemeinsame Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032 durch Süd- und Nordkorea bemühen zu wollen. Lee wurde am Mittwoch letzter Woche bei der IOC-Session in Lausanne als einer von zehn neuen Funktionären in das Gremium gewählt.





Der Sportfunktionär sagte am Samstag, er sei während des Zeitraums der IOC-Tagung mit dem Vorsitzenden des nationalen Olympischen Komitees und Sportminister Nordkoreas, Kim Il-guk mehrere Male zusammengekommen. Er habe mit Kim über Wege des innerkoreanischen Austausches im Sportbereich diskutiert. Bei den Gesprächen sei insbesondere die Bildung von gesamtkoreanischen Teams für die Sommerspiele 2020 in Tokio erörtert worden. Man habe auch darüber gesprochen, nächstes Jahr, im Rahmen der Generalversammlung der Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees (ANOC) in Seoul, ein Treffen der führenden Sportdelegierten an der innerkoreanischen Grenze zu veranstalten.





Nach Lees Wahl zum IOC-Mitglied soll Präsident Moon Jae-in an ihn die Erwartung übermittelt haben, dass er eine Vermittlerrolle bei den Bemühungen um die gemeinsame Gastgeberschaft beider Koreas für die Olymischen Spiele, übernehmen solle. Nach Lees Ansicht begünstigten die neuen, bei der Session beschlossenen Regularien eine Austragung der Olympiade in beiden Koreas. Zu den Kernpunkten des Session-Beschlusses zum Bewerbungsverfahren zählt unter anderem, dass eine ganze Region, mehrere Städte oder Länder kandidieren können.





Lee Kee-heung sagte, er sei mit der nordkoreanischen Seite zu dem Schluss gekommen, bis 2021 endgültig über eine gemeinsame Austragung zu entscheiden. Der nordkoreanische Sportminister habe ihn gebeten, ein offizielles Schreiben zu dieser Angelegenheit über das Vereinigungsministerium zu übermitteln.