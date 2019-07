Profigolferin Park Sung-hyun gewinnt NW Arkansas Championship

© YONHAP News

Profigolferin Park Sung-hyun hat die NW Arkansas Championship gewonnen. Auf der letzten Runde des Turniers am Pinnacle Country Club in Rogers, Arkansas spielte sie fünf unter Par. Park verzeichnete insgesamt 18 unter Par bei 195 Schlägen und gewann mit einem Schlag Vorsprung vor ihren Landsmänninen Park Inbee und Kim Hyo-ju.





Für Park Sung-hyun ist es der zweite Titel in der aktuellen Saison. Mit insgesamt sieben Siegen auf der LPGA-Tour ist sie wieder an die Spitze der Weltrangliste vorgerückt. Vor drei Monaten musste sie den Spitzenplatz an Koh Jin-young abgeben. Park sagte, sie habe sich vorgenommen, keine Gedanken an das Ranking zu verschwenden, wenn sie wieder Weltranglistenerste sei. Der Gedanke, den Spitzenrang verteidigen zu müssen sei nämlich eine große Belastung. Aber es sei doch toll, wieder ganz oben zu stehen.





Mit Park Sung-hyuns Sieg bei den Arkansas Championship haben südkoreanische Profigolferinnen in dieser Saison bisher acht von 17 ausgetragenen LPGA-Turnieren gewonnen.