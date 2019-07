Baseballspieler Ryu Hyun-jin im All-Star-Kader der MLB

© YONHAP News

Der südkoreanische Baseballspieler Ryu Hyun-jin hat es in das All-Star-Team der Major League Baseball (MLB) geschafft. Ryu wurde ins Auswahlteam der National League gewählt. Die National League ist neben der American League eine der beiden Ligen, aus denen sich die Major-League-Baseball zusammensetzt.





Dave Roberts, Trainer der LA Dodgers und Manager des National League-Teams sagte in einem Interview mit Orange County Register, er werde Ryu Hyun-jin als Starting Pitcher des aufbieten. Ryu wäre dann der erste südkoreanische Starting-Pitcher bei einem MLB Alls-Star-Game. Park Chan-ho und Kim Byung-hyun, die vor ihm die Traumbühne betraten, waren jeweils als Relief-Pitcher eingesetzt worden. Ryu sagte im Interview mit Orange County Register, es sei ihm eine große Ehre, beim All-Star-Game dabei sein zu können. Er habe eine fantastische erste Saisonhälfte erlebt.





Ryu Hyun-jin spielte in der aktuellen Saison in 16 Spielen als Starting Pitcher und holte neun Siege. In der National League rangiert er auf Platz zwei der Starting Pitcher mit den meisten Siegen. Unter allen Werfern der Liga hat er die wenigsten Run für die Gegenseite verursacht.





Das MLB-All-Star-Game findet am 10. Juli in Cleveland statt. Die Spieler wurden sowohl von den Fans als auch von den Spielern der MLB und den beiden Team-Managern gewählt. Neben Ryu Hyun-jin befinden sich namhafte Spieler wie Clayton Kershew und Jacob DeGrom auf der Starter-Liste.