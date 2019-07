Die KCON in New York gibt Lineup für dieses Jahr bekannt

Die diesjährige KCON in New York wird viele unterschiedliche junge aufsteigende K-Pop-Bands präsentieren.





12 Bands werden zwei Tage lang auf der KCON auftreten, die vom 6. bis 7. Juli im Madison Square Garden sowie Javits Center in New York City stattfinden wird.





Sechs K-Pop-Bands wie NU'EST, The Boyz, IZ*ONE, Everglow, Ateez und TXT werden am ersten Tag im Madison Square Garden auf die Bühne treten. Der zweite Tag gehört Verivery, Seventeen, (G)I-die, SF9, AB6IX und Fromis 90.





Die jährlich stattfindende KCON startete 2012 in Irvine, Kalifornien. Seitdem wird sie an diversen Standorten in der ganzen Welt mehrmals im Jahr veranstaltet. Organisiert wird sie von der südkoreanischen Agentur CJ ENM.