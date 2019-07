Regierung senkt Wachstumsprognose auf 2,4 bis 2,5 Prozent

ⓒKBS News

Die Senkung der Wachstumsprognose der Regierung wird auf zwei wichtige Faktoren zurückgeführt: der Handelskrieg zwischen den USA und China und der Konjunkturabschwung im Halbleitergeschäft. Das führte zu einem anhaltenden Rückgang der Ausfuhren und Investitionen.





Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass die Kürzung der Wachstumsprognose bereits erwartet worden war. Die Regierung rechnete Ende letzten Jahres damit, dass die Wachstumsrate dieses Jahr zwischen 2,6 und 2,7 Prozent liegen werde. Damals sagte die Regierung, dass es sich nicht um eine reine Prognose handele, sondern dass in den Zahlen ihr Wille widergespiegelt werde. Das heißt, dass sich die Zahlen eher einem Zielwert näherten.





Für die Kürzung der Prognose sind hauptsächlich externe Faktoren verantwortlich, so wie es die Regierung erläuterte. Vor allem hatte sich der „Handelskrieg“ zwischen den USA und China fortgesetzt. Beide Seiten einigten sich zwar anlässlich des G20-Gipfels Ende Juni auf einen „Waffenstillstand“. Jedoch hatte sich die Konfrontation zwischen ihnen im ersten Halbjahr weiter fortgesetzt. Beide Staaten überzogen einander mit hohen Zöllen und Vergeltungszöllen. Nun wurde vereinbart, die Ausweitung der Strafzölle vorläufig auszusetzen und die Verhandlungen fortzusetzen. Es besteht jedoch ein Instabilitätsfaktor fort. Die USA und China sind die beiden wichtigsten Abnehmer koreanischer Produkte. China importiert Halbfertigwaren aus Südkorea, um diese weiter zu verarbeiten und Fertigwaren in die USA zu exportieren. Diese Struktur könnte Südkoreas Exportgeschäfte doppelt belasten.





Zudem kam es zu einem Konjunkturrückgang in der Halbleiterindustrie. Halbleiter zählen zu Südkoreas Exportschlagern und machen 20 Prozent dessen Exportvolumens aus. Der lang anhaltende Konjunkturabschwung am Halbleitermarkt und der Preisverfall führten zum deutlichen Rückgang der Halbleiterexporte. Der US-Boykott gegen den chinesischen Kommunikationsausrüster Huawei erschwerte die Situation in der Halbleiterbranche zusätzlich.





Infolge dieser externen Bedingungen schrumpfte das südkoreanische Exportvolumen weiter. Im Juni sackten die Ausfuhren um 13,5 Prozent ab, damit so stark wie seit 41 Monaten nicht mehr. Der Exportrückgang führte zur Abnahme der Investitionen. Die Anlageinvestitionen gingen im Auftaktquartal um 17,4 Prozent im Vorjahresvergleich zurück.





Demnach legt die Regierung bei ihrem Kurs in der Wirtschaftspolitik im zweiten Halbjahr den Schwerpunkt auf die Förderung der Investitionen. Die Regierung will drei Arten von Steueranreizen anbieten, damit Unternehmen alle verfügbaren Kräfte für Investitionen mobilisieren können. Die Regierung will außerdem das Genehmigungsverfahren für große Projekte zügig durchführen, um frühzeitige Investitionen zu ermöglichen. Ziel ist, dass das Volumen der Investitionen im öffentlichen und Zivilsektor im zweiten Halbjahr zehn Billionen Won (8,5 Milliarden Dollar) übertrifft.





Skeptiker meinen jedoch, dass selbst die gekürzte Wachstumsprognose nicht leicht einzuhalten sei. Es wird auch auf Grenzen der genannten Regierungsmaßnahmen zur Investitionsförderung hingewiesen. Das Maßnahmenpaket werde nur der Bewältigung eines Teils der Schwierigkeiten von Unternehmen dienen. Sollten auch die jüngst von Japan angekündigten Exportbeschränkungen gegen Südkorea berücksichtigt werden, bleiben die Aussichten ungewiss.