Eines der Highlights für die Stadtbewohner Seouls ist es, am Han-Fluss zu zelten: Im Sommer spendet das Wasser ein wenig Kühle, und die Aussicht auf die Skyline ist spektakulär. Vor kurzer Zeit jedoch hat das Zelten am Han-Fluss auch kontroverse Schlagzeilen gemacht: Künftig darf man nur mehr mit offenen Zelten dort verweilen. Was es damit auf sich hat, erklären wir in der neuen Folge von Fabians Korea.