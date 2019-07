Ha Sung-woon von Wanna One veröffentlicht neues Album

© YONHAP News

Das einstige Mitglied der beliebten Band Wanna One, Ha Sung-woon, hat sein zweites Soloalbum herausgegeben.





Das neue Album mit seinen fünf Tracks, darunter der Leadtrack „BLUE“, ist perfekt auf den Sommer abgestimmt. „BXXX“ lautet der Titel des Albums und kann laut dem Sänger jedes Word mit vier Buchstaben bedeuten: wie blue, base oder best.





Vom 26. bis 27. Juli wird Ha in Seoul mit seiner Solokonzertreihe „Dive in Color“ starten und am 3. August wird er in Busan auftreten.