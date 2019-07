Schauspielerin Jeon Jong-suh für Hollywood-Film gecastet

© YONHAP News

Die südkoreanische Schauspielerin Jeon Jong-suh wird im Hollywood-Film „Mona Lisa and the Blood Moon“ mitspielen.





Regie führt Ana Lily Amirpour, die für ihren Film „Bad Batch“ 2016 bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Sonderpreis der Jury ausgezeichnet wurde.





Jeon spielte die Hauptrolle im koreanischen Thriller „Burning“, der 2018 in Cannes im Wettbewerb stand. Im Film „Mona Lisa and the Blood Moon“ wird sie nun ein Mädchen mit ungewöhnlichen Kräften spielen, die aus einer Nervenheilanstalt geflohen ist.