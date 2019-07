Über Professoren und Studenten. Oder: Wie in einer Familie.

© Getty Images Bank

Nach drei ermüdenden Folgen zum Thema Bildung ist heute wieder Zeit für etwas Entspannung. So streng es auf den ersten Blick an den koreanischen Schulen und Universitäten zugeht – koreanische Professoren sind für gemeinsame Unternehmungen stets zu haben, und in gemütlicher Runde kommt man einander näher, bei einem Glas Bier, oder zwei. Oder ... Äh. Ich weiß, ich berichte nicht zum ersten Mal darüber, aber irgendwo muss ich meine lustigen Erinnerungen ja abladen. Also los: volles Programm Prof-Studi-Action und jede gute Laune!