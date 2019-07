Kangin verlässt Super Junior

© YONHAP News

Der von Skandalen gebeutelte Kangin von Super Junior wird die Gruppe verlassen. Der 34-Jährige gab im sozialen Netzwerk bekannt, dass er sich nach 14 Jahren von der Band trennen werde, da er wegen seiner persönlichen Schwierigkeiten nicht weiter seine Bandkollegen belasten wolle. Kangin war in einer Reihe von kriminellen Skandalen verwickelt, darunter Trunkenheit am Steuer sowe Fahrerflucht in 2009.