Armee von Übersetzern setzt sich für BTS ein

Eine ganze Armee von Übersetzern setzt sich für die koreanische Gruppe BTS ein. Ja, mit der Beliebtheit der Koreaner sind die Fans neugierig geworden, was die Jungs da eigentlich singen. Daher suchen viele Fans im Internet nach Übersetzungen von Liedtexten. Unter den BTS-Fans befinden sich natürlich eine Reihe von begabten Übersetzern, die die Liedtexte dann vom Koreanischen in verschiedene Sprachen übertragen.

Über diese Übersetzer hat auch die US-Zeitung „New York Times“ berichtet. Es gibt eine Seite, die sich „Bangtan Translations“ nennt und hier kann man die Übersetzungen zu Liedern, Tweets und Untertiteln nachlesen. Fans von BTS haben diese Übersetzungen unentgeltlich erstellt. Die internationalen Fans wollen schnell alles über ihre Idole wissen, daher ist es für die Übersetzer gar nicht so einfach, mit ihrer Arbeit schnell hinterherzukommen. Aber wie es so ist, die Bangtan-Übersetzertruppe übersetzt nicht nur Lieder von BTS, sondern auch die von anderen K-Pop-Stars wie Black Pink, Red Velvet oder NTC und leisten so einen großen Beitrag zur Beliebtheit koreanischer Sänger.