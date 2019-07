Ailee wird mit neuem Album

© YONHAP News

Die Solosängerin Ailee hat endlich wieder ein neues Album herausgebracht. Am 2. Juli war ihr neuestes Werk, genauer ihr zweites reguläres Album, im Handel erhältlich. Besonders das Lied „Room Shaker“ aus dem Werk ist beliebt. Es ist ein Lied mit Urban Hiphop-Elementen. Dieses Lied kam gleich nach der Herausgabe auf gute Ränge von Musikcharts. Auch das Musikvideo zu diesem Lied ist beliebt, gleich am Tag der Veröffentlichung wurde es über zwei Millionen Mal gesehen.

Weil die Sängerin mit dem neuen Lied so gefragt ist, hat sie am 5. Juli ein unangekündigtes Konzert veranstaltet. Es versammelten sich im Nu 2000 Fans im Seouler Viertel Myeongdong und die Sängerin sang „Room Shaker“ und „Ain’t that Pretty“. Die Fans konnten auch selbst auf die Bühne treten und zum Lied „Room Shaker“ eine Performance darbieten.

Ailee will weitere unangekündigte Konzerte veranstalten und in verschiedenen TV-Programmen auftreten.