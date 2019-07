55.000 K-Pop-Fans kamen zu „KCON 2019 NY“

© CJ ENM

Am 6. und 7. Juli war die US-amerikanische Stadt New York von K-Pop-Fans bevölkert, denn an diesen beiden Tagen fand der Event „KCON 2019 NY“ statt. Es handelt sich um eine Reihe von Vorstellungen der koreanischen Kultur. Daher gibt es nicht nur Auftritte von koreanischen Sängern, sondern die Teilnehmer können auch koreanische Speisen, Mode, Spiele, Filme und weitere Angebote kennen lernen.

Besonders war das Konzert mit den K-Pop-Stars gefragt. Es traten viele berühmte Stars auf: IZ*ONe, G-Idle, SF9, TomorrowXTogether und weitere Stars zeigten tolle Performances. Sie sangen nicht nur ihre eigenen Lieder, sondern auch die von Sängerkollegen. Damit bekamen sie viel Beifall.