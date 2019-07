BTS wird in Saudi Arabien auftreten

BTS wird am Ende des Jahres zum ersten Mal ein Solokonzert in Saudi Arabien geben.





Wenn das Konzert stattfindet, werden BTS als die ersten nicht aus Saudi-Arabien stammenden Künstler in dem Land auftreten.





Das Konzert in Saudi Arabien wird Teil ihrer laufenden Welttournee „Love Yourself: Speak Yourself“ sein. Am letzten Wochenende hatte die Band erfolgreich Konzerte in Japan gegeben.





Das Konzert in Saudi Arabien soll am 11. Oktober im King Fahd International Stadium in der Hauptstadt Riyadh stattfinden.