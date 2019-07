Day6 kommt mit neuem Lied auf Platz eins

© JYP Entertainment

Die Boyband Day6 hat es endlich geschafft, einen Song auf den Spitzenplatz von Musikcharts zu bringen. Die Band debütierte schon vor vier Jahren. Am 15. Juli haben die Mitglieder ihr fünftes Minialbum mit dem Titel “The Book of Us: Gravity“ herausgegeben und das Lied „Time of Our Life“ kam nach etwa drei Stunden auf Platz eins von zwei repräsentativen Musikcharts in Korea.

Das Lied „Time of Our Life” handelt von einem Liebespaar, das am Anfang einer Beziehung steht und über seine Hoffnungen spricht. Sie vergleichen die gemeinsame Zeit mit einem Buch und sagen, dass sie schöne Momente erleben möchten und diese dann im Buch dokumentieren wollen. Das Album enthält insgesamt sechs Lieder und alle Lieder wurden von den Mitgliedern selbst geschrieben.