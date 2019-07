Benjamin: Koreanisch und tolle Performances sind Merkmale von K-Pop

© KBS WORLD

Was sind wohl die Faktoren, die dem K-Pop zur internationalen Beliebtheit verhelfen? K-Pop-Spezialist Jeff Benjamin meint, dass es koreanische Liedtexte und tolle Performances seien.

Jeff Benjamin ist Journalist für Populärmusik und bekannt dafür, viele Artikel über koreanische Sänger zu schreiben. Als 2012 Psy in den USA für großes Aufsehen gesorgt hatte, hatte Benjamin begonnen, sein Interesse für koreanische Lieder zu entwickeln. Seitdem schreibt er für mehrere Medien wie New York Times, Rolling Stones und Billboard Meldungen über K-Pop-Stars.

Jeff Benjamin hat auch Anfang Juli Korea besucht und betont, dass der K-Pop seine ursprünglichen Merkmale nicht aufgeben sollte. Diese seien koreanische Liedtexte und tolle Performances. Noch vor ein paar Jahren fragten sich viele, was man sich wohl unter K-Pop vorstellen sollte. Aber jetzt denken alle gleich an koreanische Liedtexte und schöne Choreographien. Manchmal werden die koreanischen Sänger gebeten, ihre Tanzeinlagen zu ändern, wenn sie in einer TV-Show in den USA auftreten. Oder die internationalen Fans machen sich Sorgen, ob ihre Idole in Nordamerika oder Europa nicht rassistisch beleidigt werden. So was ist bisher schon mehrere Male passiert, aber trotzdem meint Benjamin, dass die K-Pop-Stars ihr Wesen nicht vergessen sollten. Die K-Pop-Songs vereinten verschiedene Genres wie Pop, Hiphop, Rock und weitere. Die koreanische Sprache würde außerdem ausgezeichnet zu Melodien passen, so dass diese die Konkurrenzfähigkeit koreanischer Lieder ausmachen würden.

Laut Jeff Benjamin könnten nun auch Folksongsänger wie Pubertät mit roten Wangen oder Indiegruppen im Ausland bekannter werden und die internationale Musikwelt bereichern.