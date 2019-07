MonstaX tritt in „Good Morning Britain“ auf

© STARSHIP ENT

Die koreanische Boyband Monsta X ist in der Sendung „Good Morning Britain“ aufgetreten. Das geschah am 11. Juli und es handelte sich um einen Live-Auftritt. Schon vor der Sendung warteten früh am Morgen die Fans der Koreaner und es war sofort zu merken, dass die Sänger in England viele Fans haben.

In der Sendung haben Monsta X dann berichtet, wie sie ihre Europa-Konzerttournee veranstaltet und wie sie mit dem Künstler French Montana die Single „Who Du U Love?“ gesungen haben.

Auch wurde die Choreographie zum Lied „Shoot Out“ genau gezeigt, der Moderator dieser Sendung versuchte dann auch, den Tanz nachzumachen.

Die Moderatoren von „Good Morning Britain” haben nach der Sendung gemeinsam Fotos mit Monsta X auf ihre SNS-Seiten hochgeladen und gesagt, dass sie viel Spaß mit den K-Pop-Stars hatten.

Es ist das erste Mal, dass koreanische Sänger in dieser Sendung aufgetreten sind. Monsta X haben am 9. Juli in London auf der Bühne gestanden und im Rahmen ihrer Konzerttournee 20 Städte besucht.