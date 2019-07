Welches Album verkaufte sich im ersten Halbjahr am meisten?

© Big Hit Entertainment

Wie sah der Albummarkt in der ersten Jahreshälfte aus? Allgemein ist der Markt gewachsen. Es verkauften sich im Vorjahresvergleich etwa 2,5 Millionen Exemplare mehr.

Laut den Gaon-Charts verkaufte sich das Album „Map of the Soul: Persona“ von BTS am meisten, genauer 3,5 Millionen Exemplare wurden verkauft. Danach kam das Werk „You made my Dawn“ von Seventeen. Es wurde 467.000 mal verkauft.

Wenn man sich die Verkaufszahlen von einzelnen Songs anschaut, so war das Lied „Nachdem du gegangen bist“ von MC the Max am erfolgreichsten. Danach wurde das Lied „Schon 12 Uhr“ von Cheongha viel gekauft. In diesem Jahr war auffallend, dass kein Lied über 100 Millionen mal auf Streamingseiten gehört wurde. Im letzten Jahr wurden zum Beispiel „Ich liebte dich“ von iKon und „Wie jeder Tag“ von Jang Deok Cheol besonders oft aufgerufen.