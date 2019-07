Dayou Plus ist Spezialist für energiewirksame Heizungen

© DAYOU PLUS

Dayou Plus ist ein weiteres Unternehmen, das bei der größten Messe für Nanotechnologie in Südkorea, Nano Korea 2019, für seine Produkte mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Park Hyun-gi, der bei dem Hersteller für energiesparende Kohlenstoff-Nanoröhren-Heizungen arbeitet, sagt:





Unter verschiedenen Nanogeräten begann Dayou Plus mit der Entwicklung eines Heizgeräts mit hoher Energieeffizienz. Der Schlüssel für die Kohlenstoff-Nanoröhren-Technologie liegt in der Tinte. Im Gegensatz zu anderen einheimischen Herstellern von Flächenkörperheizungen, die Tinte aus dem Ausland importieren, haben wir unsere eigene Tinten-Technologie, mit der die Karbon-Nanoröhren gleichmäßig besprüht werden.





Bei der diesjährigen Messe Nano Korea wurde Dayou Plus mit dem Preis des Vorsitzenden des Organisationskomitees ausgezeichnet. Flächenheizer werden in verschiedenen Produkten benutzt, darunter auch Heizkissen. Bei den meisten derartigen Geräten steigt die Temperatur nicht über 80 Grad. Das Gerät von Dayou Plus verbesserte die Technik, indem Nanomaterial in Tinte verwandelt wird. In diesem Fall handelt es sich um eine Karbon-Nanoröhre, die 100 Mal härter ist als Stahl und so leitfähig ist wie Kupfer. Für ein effizientes Heizen vermischte das Unternehmen das Material mit Graphit, das wichtig ist für elektronische Anwendungen. Karbon-Nanoröhrenheizer können in allen möglichen Bereichen benutzt werden, wie etwa Haushaltsgeräte, Autos und in Baumaterialien, da die Temperaturen auf bis zu 300 Grad Celsius steigen. Durch die eigene Entwicklung von Heiztinte konnte das Unternehmen neuartige Flächenheizungen herstellen:





Dayou Plus ist eine Tochterfirma der Dayou Winia Group, die als Hersteller von Autoteilen unter dem Namen Dayou A-Tech startete. Als Dayou Plus suchten wir nach neuen Geschäftsfeldern und Wachstumsmotoren für die Zukunft. Energieeffizienz ist das wichtigste Thema bei Autoteilen und Elektrogeräten, die zu unserer Verkaufspalette gehören. Wir wollen energiewirksame oder Null-Energie-Produkte entwickeln, um die Produktqualität zu verbessern.





Dayou A-Tech wurde 1960 gegründet. Die Gruppe hat ihre Geschäftsfelder durch den Erwerb von Daewoo Electronics erweitert, das später in Winia Daewoo umbenannt wurde. Dayou Plus wurde 1967 gegründet. Seine Geschäftspläne drehen sich auch um die erneuerbare Energie. Vor zehn Jahren begann es mit der Entwicklung von neuartigen Nanomaterialien:





Derzeit haben wir im Ausland sechs Patente, und wir arbeiten an weiteren. Im Anfangsstadium hatten die Beschäftigten es aufgrund fehlender Geldmittel schwer, eine erste Produktionslinie zu organisieren. Die Forscher mussten die Ausrüstung selber einrichten. Doch dank ihrer harten Arbeit konnte das Unternehmen eine Schlüsseltechnologie erwerben.





Neben den sechs Patenten in den USA, Japan und Europa hat das Unternehmen auch acht Patente in Korea. Im Frühjahr dieses Jahres entwickelte es zusammen mit dem Forschungsinstitut von GS Engineering & Construction eine „Sammelform“ unter Verwendung der Nano-Karbon-Heiztechnologie. Es handelt sich um eine große Form, die beim Gebäudebau eingesetzt wird. Die neue Technologie, die für die Wärmeisolierung gebraucht wird, verringert die Zeitspanne, in der Betonfertigteile ausgehärtet werden:





Wir entwickeln ein Null-Energie-Gebäude-Heizsystemmodul, um eine Smart-Farm zu errichten. Der Zweck der intelligenten Energie-Lösung ist es, Energie zu sparen, indem photovoltaische Solarenergie im Speichersystem verteilt wird unter Einsatz der hoch-effizienten Heizung. Die Nutzer können das intelligente System einfach durch die Kontrollausrüstung einschließlich Smartphones betreiben. Das Konzept der Null-Energie kann ausgebaut und in lokalen Farmen und Fabriken angewendet werden.





Dayou Plus wendet seine Technologie auf das Heizsystem von Treibhäusern an. Dabei werden Solarenergie und die Heiz-Technologie der Firma kombiniert:





Es ist heutzutage normal, monokristalline Solarzellen zu sehen, doch sehen sie draußen nicht gut aus, weil sie groß und dunkel sind. Wir haben unsere Forschungsbemühungen auf zwei andere Typen von Solarzellen gerichtet, auf transparentes Perowskit und organische Materialien. Wir wollen, dass sie gut aussehen, wenn sie verbaut werden. Die Energie der Solarzellen wird dabei in die Heizung eingeführt. Wir arbeiten derzeit an Heizglas, das auf Balkonen installiert wird. Auf einer Seite ist die Heizung, auf der anderen Seite sind die Solarzellen angebracht, so dass das Gerät Hitze erzeugen kann, ohne Strom zu verbrauchen.