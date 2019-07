US-Sicherheitsberater Bolton trifft Japans Außen- und Verteidigungsminister

ⓒ YONHAP News

Die Besuche des Nationalen Sicherheitsberaters der USA, John Bolton, in Südkorea und Japan sind unter anderem hinsichtlich deren Zeitpunkts bemerkenswert. In der nordkoreanischen Nuklearfrage wird nun ein neuer Dialog angestrebt. Die USA sind dabei, Iran unter Druck zu setzen. Südkorea und Japan, wichtige Bündnisländer der USA, befinden sich in einem „Wirtschaftskrieg“. Bolton muss bei seinen Besuchen in beiden ostasiatischen Ländern diese komplizierte Gleichung lösen.





Es ist die grundsätzliche Position der USA, dass es sich bei den Spannungen zwischen Südkorea und Japan um eine bilaterale Angelegenheit handelt, die beide Länder selbst bewältigen müssen. Diese Position machte Marc Knapper, ein hoher Beamter für Ostasien- und Pazifikangelegenheiten im US-Außenmnisterium, deutlich. Er sagte bei einem Seminar am 18. Juli, Südkorea und Japan müssten selbst eine Lösung finden. Zugleich hieß es, dass beide Staaten wichtige Verbündete seien und dass die USA mit beiden zu tun hätten.





Seine Äußerung steht im Zusammenhang mit Bemerkungen von David Stilwell, Abteilungsleiter für Ostasien und Pazifik im Außenministerium, bei dessen jüngster Asienreise. Stilwell sagte am 17. Juli, die USA würden tun, was sie könnten, um die Bemühungen Südkoreas und Japans um eine Lösung zu unterstützen. Das US-Außenministerium teilte unterdessen mit, es habe nicht vor, zu schlichten, außer beide Länder weiter zu ermutigen. Damit antwortete das Ressort auf die Frage des US-Auslandsdienstes Voice of America, ob Washington zur Schlichtung bereit sei.





US-Präsident Donald Trump sagte am 19. Juli, dass Präsident Moon Jae-in ihn gefragt habe, ob er mitwirken könne. Sollten beide Seiten dies wollen, würde er dies vielleicht tun. Diesbezüglich teilte Moons Sprecherin Ko Min-jung mit, dass Moon beim Gipfel mit Trump am 30. Juni gebeten habe, sich für den Konflikt zwischen Südkorea und Japan zu interessieren.





Das Präsidialamt in Seoul sagte hinsichtlich Trumps Äußerung, man müsse die Absicht noch genauer analysieren. Es sei ungewiss, ob seine Bemerkung Sicherheitsangelegenheiten betreffe oder Handelsfragen. Es wird vermutet, dass das Präsidialamt davon ausgeht, dass schließlich Sicherheitsfragen betont würden. Die USA vertreten die Position, dass der Konflikt zwischen Südkorea und Japan eine bilaterale Angelegenheit sei, die beide Länder lösen müssten. Washington deutete nämlich an, dass sich die USA trotzdem einschalten könnten, sollte durch die Angelegenheit die nationale Sicherheit bedroht werden.





Heutzutage können Sicherheits- und Handelsfragen nicht vollständig voneinander getrennt werden. Japan hat bezüglich seiner Exportrestriktionen gegenüber Südkorea dessen Kontrolle strategischer Güter bemängelt. Südkorea betont die Wichtigkeit der Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan. Beide Seiten bringen nämlich den Streit wegen der Ausfuhrbeschränkungen mit Sicherheitsfragen in Verbindung.





Der Ausdruck „Einbindung“ ist ebenfalls bemerkenswert. Die USA wollen nicht vermitteln sondern nur beteiligt sein, selbst wenn die Sicherheit betroffen sei, heißt es. Die USA bemühen sich derzeit, um im Streit mit Iran Verbündete und Partner hinter sich zu versammeln. Deshalb ist eine eventuelle Truppenentsendung in die Straße von Hormus offenbar ein wichtiges Thema bei Boltons Besuchen in Südkorea und Japan. Daher ist es eher denkbar, dass die USA nicht schlichten, sondern Südkorea und Japan zu einer Lösung im Streit drängen werden, falls sie sich einmischen würden.