Schwimm-WM 2019: Sun Yang gewinnt über 400m Freistil

Der erste WM-Titel bei den Beckenschwimmern ging an den Chinesen Sun Yang. Am Sonntag sicherte sich der Schwimmstar die Goldmedaille über 400-Meter-Freistil in 3:42,44 Minuten und setzte damit einen Meilenstein als erster vierfacher WM-Sieger auf dieser Strecke.





Einschließlich der gestern gewonnenen Goldmedaille hat der Athlet zehn WM-Titel und drei Olympiasiege auf dem Konto. Der Weltrekord den Sun Yang 2012 bei den Olympischen Spielen in London über 1.500-Meter aufgestellt hatte, ist bis heute gültig.





Auf dem Schwimmsportler lasten jedoch weiterhin Doping-Vorwürfe. Sun Yangs Start in Gwangju wurde deshalb von der internationalen Konkurrenz heftig kritisiert. Der Silbermedaillengewinner Mack Horton protestierte gegen den Sieg des Chinesen, indem er bei der Siegerehrung hinter dem Podest stehenblieb.





Sun Yang wurde 2014 wegen Dopings für drei Monate gesperrt. Bei einer angekündigten Dopingkontrolle im letzten Jahr in China war laut Medienberichten eine Probe mit seinem Blut mit einem Hammer zertrümmert worden. Der Weltschwimmverband (FINA) hatte ihn am 3. Januar dieses Jahres allerdings vom Betrugsverdacht freigesprochen. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) legte gegen die Fina-Entscheidung zwar Berufung ein, weil sich die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshof (CAS) verspätet hatte, konnte Sun Yang bei der WM in Gwangju noch an den Start gehen.





Nach dem Rennen sagte der 27-jährige Chinese, er verstehe Hortons Protest. Aber er sei für China an den Start gegangen. Man könne ihn als Person kritisieren, aber er lasse es nicht zu, dass China in den Schmutz gezogen werde.