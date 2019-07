Schwimm-WM 2019: 400m Freistil- Titmus siegt überraschend über Ledecky

© YONHAP News

Die wahrscheinlich größte Überraschung der Schwimm-WM bisher ist die Australierin Ariarne Titmus. Die 18-Jährige bezwang über 400 Meter Freistil den US-Schwimmstar Katie Ledecky durch eine starke letzte Bahn. Titmus absolvierte die Strecke in 3:58,76 Minuten und war eine Minute und 21 Sekunden schneller als die dreifache Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Bronze gewann Leah Smith aus den USA.





Bis zur 250-Meter-Marke hatte Titmus jeweils als Führende gewendet. Nach der 250-Meter-Marke wurde sie dann von Ledecky eingeholt. Auf den letzten 50 Metern konnte sich die Australierin wieder absetzen.





Fast keiner der Experten hatte an Ledeckys Sieg gezweifelt. Der Schwimmstar gewann seit dem Turnier 2013 in Barcelona drei Mal in Serie über 400 Meter. Auf dieser Strecke hält sie zudem den Weltrekord. Mit bisher fünf Olympiasiegen, 14 Weltmeistertiteln und drei Weltrekorden gilt sie als die beste Freistilschwimmerin der Gegenwart. In Gwangju hatte sich die Spitzenschwimmerin vorgenommen, über 400, 800 und 1500 Meter ihren vierten WM-Titel in Serie zu gewinnen. Auf der 400-Meter-Strecke wurde sie daran von Ariarne Titmus gehindert.





Für die junge Australierin ist es die zweite WM-Teilnahme. 2017 gewann sie in Budapest die Bronzemedaille mit der 800-Meter-Freistil-Staffel. Titmus sagte nach dem Wettkampf, dass Ledecky immer noch die beste Schwimmerin sei und sie sich auf einen eventuellen Wettkampf gegen die Amerikanerin bei den Olympischen Spielen in Tokio im nächsten Jahr freue.





Nach dem Wettkampftag am Sonntag liegt die Volksrepublik China mit unter anderem 14 Goldmedaillen weiterhin im Medaillenspiegel vorn. Die deutschen Schwimmer rangieren mit insgesamt sechs Medaillen, darunter zwei Gold, auf Platz vier. Südkorea hat bisher nur eine Bronzemedaille auf dem Konto.