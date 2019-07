Südkoreanische Säbelfechter gewinnen erneut WM-Gold mit der Mannschaft

© Korea Fencing Federtation

Bei der Fecht-WM in Budapest hat das südkoreanische Team der Säbelfechter seinen Titel im Mannschaftswettkampf zum zweiten Mal verteidigt. Die Mannschaft mit Oh Sang-uk, Ha Han-sol, Kim Jun-ho und Olympiasieger Gu Bon-gil gewann im Finale am Sonntag gegen den Gastgeber Ungarn mit 45:44. Das Team hatte sich 2017 in Leipzig den Mannschaftstitel erkämpft und 2018 im chinesischen Wuxi verteidigt. In Budapest gewannen die Säbelfechter das dritte Mal mal als Team.





Oh Sang-uk erkämpfte sich auch im Einzel die Goldmedaille und eroberte in der Weltrangliste die Spitze. Er war es auch gewesen, der bei 43:43 Gleichstand zwei Punkte in Folge machte und die Mannschaft aus der Krise befreite. Die südkoreanischen Degenfechterinnen belegten mit der Mannschaft den siebten Platz.