Foodtrucks auf dem Namdemun-Nachtmarkt

Auf dem Namdemun Markt, wenn nach einem langen Tag die Geschäfte schließen und die Dunkelheit heranbricht, rollen Foodtrucks einer nach dem anderen in die Gassen ein und der Markt erwacht noch einmal zu Leben. Leckere Gerichte beginnen in der Pfanne zu brutzeln und nach kurzer Zeit füllt ein verführerischer Geruch die Gassen. Bands sorgen mit Live-Musik für eine gute Stimmung.

Seit Ende Juni gibt es auf dem Namdemun Markt in Seoul eine neue Attraktion, die Foodtruck-Zone. In einem 130 Meter großen Bereich stehen 13 hell erleuchtete Foodtrucks in einer Reihe. Es riecht nach gegrillten Lammspießen, süßsauren Gan Shao Shrimps, Steak und Takoyaki. Hier kann man Gerichte aus verschiedenen Ländern probieren. Regelmäßig finden auch kleine Nachtkonzerte statt.